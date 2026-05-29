Синоптик Шувалов: с начала июня погода в столице станет заметно теплее

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 2 июня в Москву и Московскую область вернётся тёплая летняя погода, ожидается до +22 °С.
В беседе с Lenta.ru синоптик отметил, что в этот день температура будет лишь немного ниже климатической нормы, но затем погода «вернётся на летнюю дорожку».
Шувалов также сообщил, что дожди в Москве закончатся в пятницу, 29 мая. С субботы, 30 мая, погода в столице будет преимущественно сухой.
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил aif.ru, что устойчивая жара от +25 °C может прийти в Москву к середине июня.
По его словам, в третьей декаде июня возможно кратковременное похолодание до +20 °C и ниже, однако затем температура снова может подняться до +25…+30 °C.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что хмурое небо, дожди и ветер задержатся в городе на несколько дней.