Защита обжаловала приговор поджигателю здания мэрии в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Защита обжаловала приговор осужденному за терроризм мужчине, который поджег здание мэрии, муниципалитета и офиса банка в Приморье, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском флотском военном суде.
В апреле Тихоокеанский флотский военный суд осудил Вадима Дьяченко на 15 лет за поджог офиса «Сбербанка», зданий мэрии города Большой Камень и муниципалитета Шкотовского округа в Приморье.
«Да, защита обжаловала приговор, дело направлено в апелляционный военный суд», — сообщил собеседник агентства.
Суд признал Дьяченко виновным по статье о террористическом акте (пункт «в» части 2 статьи 205 УК РФ). Мужчина совершал поджоги умышленно и под непосредственным руководством неустановленного лица, используя «коктейли Молотова» для дестабилизации деятельности органов власти и устрашения населения. Он также поджег специализированный автомобиль на парковке в городе Большой Камень.