В Волгоградской области средства ПВО отражают массированную атаку дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Волгоградской области.
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, которые приводятся в канале администрации Волгоградской области на платформе MAX, дроны ВСУ атаковали жилой многоквартирный дом. Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее стало известно об атаке украинского БПЛА на грузовик в Белгородской области, в результате которой пострадал мирный житель.
