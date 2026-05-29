Провизор Титова: таблетки без насечки нельзя разламывать

Провизор Карина Титова заявила, что таблетки без насечки нельзя делить, если производитель прямо не разрешил это в инструкции.
«Делить таблетку можно, только если на ней есть риска, то есть насечка, или производитель прямо разрешает это в инструкции», — объяснила Титова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам провизора, при делении таблетки без насечки даже небольшая погрешность дозировки может сделать приём небезопасным или снизить эффективность лечения.
Титова отметила, что насечку наносят только после исследований, подтверждающих равномерное распределение действующего вещества. При неправильном делении отклонение от заявленной дозы может составлять 15% и более, что особенно критично для некоторых сердечных и противоэпилептических препаратов.
Специалист добавила, что большинство капсул также нельзя вскрывать. Исключение возможно только в случае, если в инструкции прямо указано, что содержимое можно смешивать с жидкостью или мягкой пищей.
