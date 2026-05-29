«Известия»: только РФ обладает атомным ледокольным флотом для освоения Арктики

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников отметил, что без ледоколов полноценное освоение Арктики невозможно.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Только Россия обладает атомным ледокольным флотом, позволяющим полноценное освоение Арктического региона. Об этом заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Ни у кого, кроме нас, нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно», — подчеркнул он.

По словам дипломата, именно на Западе все чаще эксперты заявляют о том, что без актуализированных мониторинговых данных из России выстраивание точных прогнозных моделей в Арктике становится все более сложной задачей. «Оно и понятно. Российская Федерация обладает крупнейшей в мире по своей площади арктической территорией, у наших ученых аккумулирован по-настоящему уникальный исследовательский опыт, имеются самые современные технологические наработки», — указал Масленников.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
