«Известия»: только РФ обладает атомным ледокольным флотом для освоения Арктики

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Только Россия обладает атомным ледокольным флотом, позволяющим полноценное освоение Арктического региона. Об этом заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
«Ни у кого, кроме нас, нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно», — подчеркнул он.
По словам дипломата, именно на Западе все чаще эксперты заявляют о том, что без актуализированных мониторинговых данных из России выстраивание точных прогнозных моделей в Арктике становится все более сложной задачей. «Оно и понятно. Российская Федерация обладает крупнейшей в мире по своей площади арктической территорией, у наших ученых аккумулирован по-настоящему уникальный исследовательский опыт, имеются самые современные технологические наработки», — указал Масленников.