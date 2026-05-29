Экономист Берзон: рефинансирование может снизить платежи по старому кредиту

Профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон заявил, что снизить ставку по старому кредиту можно с помощью рефинансирования.
«Некоторые банки предлагают программу рефинансирования старых долгов. И вот это хорошая вещь», — сказал Берзон в беседе с «Газетой.Ru».
По словам экономиста, при рефинансировании старый долг не списывается, но заёмщик может заменить прежний кредит новым — под более низкий процент. Например, вместо 20% по старому кредиту можно платить 17%.
Берзон отметил, что лучше не доводить долговую нагрузку до высокого уровня. По его мнению, ежемесячные платежи по кредитам не должны превышать 25% дохода, иначе новый заём становится слишком рискованным.
Эксперт добавил, что банки сами осторожнее относятся к клиентам с высокой долговой нагрузкой и могут отказать в выдаче кредита. Полностью списать долги, по словам Берзона, можно только через процедуру банкротства, но до этого лучше не доводить.
Ранее юрист Дмитрий Кваша заявил, что самозапрет на кредиты не защищает от всех финансовых обязательств и может не сработать при некоторых схемах оплаты частями.