Будущий глава разведки США критиковал агентов за боязнь рисковать

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Будущий исполняющий обязанности директора нацразведки США Аарон Лукас критиковал американские разведслужбы за склонность избегать риска и за оторванность от основных целей структуры, выяснило РИА Новости, изучив профессиональную биографию чиновника.

«Разведсообщество нередко не имеет цели, его аппарат раздут, оно избегает риска и временами оторвано от основной миссии разведки», — говорил Лукас в 2025 году во время слушаний в сенате США.

Он также заявлял, что бюрократический аппарат американских разведывательных ведомств разросся за счет сотрудников, напрямую не связанных со сбором и анализом разведданных. По словам Лукаса, спецслужбы тратят значительные средства на технологические инициативы, которые нередко устаревают еще до внедрения или изначально не отвечают реальным потребностям оперативных сотрудников и аналитиков.

«Огромные суммы денег налогоплательщиков тратятся на технологические проекты, которые порой устаревают еще до начала внедрения или, что еще хуже, изначально не имеют никакого отношения к реальным потребностям оперативных сотрудников и аналитиков», — отмечал он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Лукас, занимающий пост заместителя директора нацразведки, станет временным главой ведомства после отставки Тулси Габбард. Она подтвердила, что покинет пост 30 июня в связи с тяжелой болезнью супруга.

СМИ при этом сообщали, что Белый дом вынудил Габбард уйти в отставку. По данным Axios, уходящая глава нацразведки на протяжении нескольких месяцев находилась в закулисном конфликте с ЦРУ из-за рассекречивания ряда материалов.

