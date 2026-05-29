Вэнс заявил, что США и Иран близки к договоренностям

Обе стороны продолжают работать над этим вопросом, добавил американский вице-президент.

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран еще не достигли договоренностей о мире, но очень близки к этому.

«Мы еще не на этом этапе, но мы очень близки. Мы продолжим работать над этим», — сказал он журналистам.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего 60-дневное прекращение огня и начало консультаций по ядерной программе исламской республики. По данным издания, документ ожидает окончательного одобрения со стороны президента США Дональда Трампа. Однако позже иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде, что текст меморандума до сих пор не был согласован и утвержден.

