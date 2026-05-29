Юрист Русяев назвал категории сотрудников с приоритетом на летний отпуск

Юрист Илья Русяев заявил, что некоторым категориям работников работодатель не может отказать в отпуске в летний период.
«К льготной категории работников относятся несколько групп граждан. Несовершеннолетние сотрудники моложе 18 лет пользуются правом на отпуск летом на основании статьи 267 ТК РФ», — сказал Русяев NEWS.ru.
По словам юриста, несовершеннолетние сотрудники могут отдыхать 31 календарный день и вправе взять отпуск даже до истечения шести месяцев работы. Также выбрать удобное время для отдыха может один из родителей, опекун или попечитель, воспитывающий ребёнка-инвалида до 18 лет.
Русяев добавил, что такое право есть и у многодетных работников с тремя и более детьми, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет, а все трое остаются несовершеннолетними. В список льготников также входят беременные женщины, которые могут уйти в ежегодный отпуск перед декретом, сразу после него или после отпуска по уходу за ребёнком.
Юрист отметил, что аналогичные гарантии предусмотрены для почётных доноров России, супругов военнослужащих, совместителей, чернобыльцев, пострадавших от других радиационных аварий, ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров орденов.
Ранее HR-специалист Алексей Захаров в беседе с НСН объяснил, почему некоторые кандидаты ищут работу месяцами.