Врач рассказала, симптомы каких заболеваний можно спутать с аллергией

ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. Нарушения работы желудочно-кишечного тракта, паразитозы и особые иммунодефицитные состояния могут маскироваться под аллергию, имея схожие симптомы, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор, доктор медицинских наук Элеонора Белан.
«У взрослых в 90% случаев непереносимость тех или иных продуктов связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени, эндокринными нарушениями и так далее, но не с истинной аллергией. Аллергоподобные реакции могут наблюдаться и при паразитозах», — рассказала собеседница агентства.
Кроме того, отметила специалист, с аллергией можно спутать симптомы первичного иммунодефицитного состояния — наследственного ангионевротического отека, который характеризуется периодическим отеком мягких тканей и слизистых, но не имеет к аллергии никакого отношения.
«Это заболевание характеризуется периодическим отеком мягких тканей и слизистых вне какой-либо связи с патологией ЖКТ и конкретным аллергеном», — сказала врач.
Зачастую, добавила она, именно пищевую и лекарственную непереносимость можно перепутать с истинной аллергией.