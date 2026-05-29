Турэксперт Арутюнов рассказал о трендах в сфере детского отдыха

Турэксперт Дмитрий Арутюнов заявил, что детский отдых всё чаще строится вокруг образовательных и природоведческих программ.
«Детишек очень хотят приручать, чтобы они познавали какие-то научные вещи, а не просто понаблюдали за чем-то», — отметил Арутюнов в беседе с 360.ru.
По словам турэксперта, примером такого формата может быть Беломорская биологическая станция под Мурманском, где детям рассказывают о животных, их повадках и поведении на Белом море.
Арутюнов добавил, что такие лагеря натуралистов особенно полезны городским детям, которые не всегда хорошо представляют, как выглядят животные и как устроена жизнь за пределами мегаполиса.
Эксперт также отметил рост интереса к сельскому туризму, в том числе среди семей с детьми. По его словам, такие поездки позволяют пожить в красивом месте, увидеть натуральное хозяйство, покататься на лошадях, узнать о разведении пчёл и попробовать другие занятия, связанные с реальной сельской жизнью.
Ранее руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова в пресс-центре НСН заявила, что родители при выборе детского лагеря всё чаще обращают внимание на безопасность, логистику и близость к дому.