Al Hadath: израильские войска наступают на замок Бофор на юге Ливана

Шиитская милиция в своем коммюнике сообщила о проведении за сутки 19 вооруженных вылазок, в ходе которых, как утверждается, были нанесены потери противнику в живой силе и технике. Позиции израильских военных и их механизированные патрули были обстреляны в Рашафе, Шамаа и Эль-Байяде.