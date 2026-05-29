Al Hadath: израильские войска наступают на замок Бофор на юге Ливана

БЕЙРУТ, 29 мая. /ТАСС/. Колонна израильской армии из 16 танков и семи бронетранспортеров приближается к средневековому замку Бофор (Калаат-Шкиф), расположенному на отвесной скале в провинции Набатия. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По его информации, израильские войска в рамках наступательной операции намерены восстановить контроль над крепостью, которая находилась в их руках в 1982—2000 годах в период оккупации Южного Ливана.
28 мая окрестности замка, где действовали боевики шиитской милиции «Хезболлах», подверглись массированным бомбардировкам. Сообщения о пострадавших поступили из Арнуна, Йохмура и предместья Набатия-эль-Фаука.
Ранее оккупационные силы овладели стратегическим районом Заутар-эш-Шаркия и вышли к северному берегу реки Литани, подавив очаги сопротивления.
Шиитская милиция в своем коммюнике сообщила о проведении за сутки 19 вооруженных вылазок, в ходе которых, как утверждается, были нанесены потери противнику в живой силе и технике. Позиции израильских военных и их механизированные патрули были обстреляны в Рашафе, Шамаа и Эль-Байяде.