ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, отметив, что Тегеран ведет диалог с Вашингтоном добросовестно.
«Мы действительно считаем, что они (Иран — ред.) ведут переговоры — по крайней мере, пока что — добросовестно, и мы продвигаемся вперед», — сказал Вэнс журналистам, комментируя ход переговоров с Тегераном.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше