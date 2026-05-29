На Кубани предупредили о мошенниках с «ответами» на ЕГЭ и ОГЭ

В Краснодарском крае школьников и родителей предупредили о мошенниках, которые предлагают купить «правильные ответы» на ЕГЭ и ОГЭ.

Об этом сообщает «Краснодарские известия» со ссылкой на министерство образования и науки региона.

Начальник управления по надзору и контролю в сфере образования министерства Татьяна Горностаева заявила, что в интернете невозможно купить настоящие ответы на экзаменационные материалы. Она призвала выпускников и родителей не переходить по подозрительным ссылкам и не переводить деньги неизвестным.

Ранее киберэксперт Игорь Бедеров предупредил, что мошенники мимикрируют под актуальную летнюю повестку.