Инфекционист Вознесенский: Эбола распространяется не так быстро, как COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил, что главное отличие лихорадки Эбола от COVID-19 связано с механизмом передачи инфекции.
В беседе с Радио «Комсомольская правда» он пояснил, что коронавирус легко распространяется воздушно-капельным путём, тогда как для заражения Эболой нужен очень тесный контакт с больным человеком.
Вознесенский пояснил, что вирус Эбола не передаётся по воздуху. Именно поэтому вероятность его быстрого распространения существенно ниже, чем в случае с инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путём.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на границах России усилен контроль из-за вспышки Эболы в Африке.