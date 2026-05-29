Инфекционист Вознесенский: Эбола распространяется не так быстро, как COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил, что главное отличие лихорадки Эбола от COVID-19 связано с механизмом передачи инфекции.

В беседе с Радио «Комсомольская правда» он пояснил, что коронавирус легко распространяется воздушно-капельным путём, тогда как для заражения Эболой нужен очень тесный контакт с больным человеком.

Вознесенский пояснил, что вирус Эбола не передаётся по воздуху. Именно поэтому вероятность его быстрого распространения существенно ниже, чем в случае с инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путём.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на границах России усилен контроль из-за вспышки Эболы в Африке.