Вэнс заявил, что несколько вопросов о ядерной программе Ирана еще не решены

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. США и Иран еще не решили несколько вопросов, касающихся ядерной программы исламской республики. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Думаю, сложно точно сказать, когда он [президент США Дональд Трамп] подпишет меморандум о взаимопонимании [с Ираном] и подпишет ли. Мы обсуждаем пару моментов, касающихся формулировок», — сказал Вэнс, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
«Есть пара вопросов, касающихся ядерной сферы — запасов высокобогащенного урана и обогащения. Так что мы обсуждаем их с ними», — добавил вице-президент США, имея в виду консультации с Ираном.
Вэнс выразил уверенность в том, что «иранцы хотят заключить сделку». «Мы считаем, что они, по крайней мере пока, ведут переговоры добросовестно», — добавил он.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего 60-дневное прекращение огня и начало консультаций по ядерной программе исламской республики. По данным издания, документ ожидает окончательного одобрения со стороны президента США. Однако позже иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде, что текст меморандума до сих пор не был согласован и утвержден.