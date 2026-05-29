Невролог Шигабутдинова: экзаменационный стресс может довести школьника до обморока

Врач-невролог, заведующая отделением для детей старшего возраста детской городской больницы № 8 Казани Резеда Шигабутдинова заявила, что экзаменационный стресс может серьёзно отражаться на состоянии школьников.
«Старшие классы школы и практически всё студенчество — это время созревания префронтальной коры мозга. Именно она отвечает за торможение, за регуляцию эмоциональных процессов», — объяснила Шигабутдинова в беседе с «Татар-информ».
По словам врача, подросток в период экзаменов переживает непростой этап взросления, а сильное нервное напряжение только усиливает нагрузку.
Шигабутдинова подчеркнула, что родителям важно думать прежде всего о состоянии ребёнка, а не только о последствиях для экзамена. Даже если результат оказался неудачным, нужно спокойно разобраться в ситуации, поговорить со школой и при необходимости готовить апелляцию.
