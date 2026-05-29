«Русагро» перешло под управление структуры Россельхозбанка

«Русагро» перешло под управление ООО «РСХБ-Финанс».

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ПАО «Группа “Русагро”, основатель которого Вадим Мошкович обвиняется по делу о мошенничестве, перешло под управление структуры Россельхозбанка — ООО “РСХБ-Финанс”, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее в мае приставы начали обращать в доход государства имущество Мошковича, а также наложили арест на его активы.

«Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: … общество с ограниченной ответственностью “РСХБ-Финанс”, — говорится в реестре.

Изменения в ЕГРЮЛ, как следует из выписки, внесли 28 мая.

Суд в Москве по иску ГП РФ в мае изъял в доход государства акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, его близким и бывшему гендиректору Максиму Басову. Кроме того, суд передал в собственность РФ деньги со счетов Мошковича в количестве около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро, а также участки его супруги Наталии Быковской.

Основатель «Русагро» Мошкович и ее бывший гендиректор Басов обвиняются по делу о мошенничестве, ущерб оценивается в более чем 86 миллиардов рублей.

Филантроп, предприниматель и основатель «Русагро», в прошлом сенатор — олигарх Вадим Мошкович всего год назад занял 55 место в топе Forbes. А сегодня его обвиняют в мошенничестве: рассказываем о ключевых вехах биографии бизнесмена.
Читать дальше