В ЕС возникли разногласия из-за возможных переговоров с Россией

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде вступил в дискуссию с главой европейской дипломатии Каей Каллас по вопросу возможных прямых переговоров между Евросоюзом и Россией. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, норвежский министр выразил мнение, что участие Европы в определенной форме диалога с Москвой отвечает ее собственным интересам. Он отметил, что эти интересы частично совпадают с интересами Украины, но не ограничиваются ими.
Эйде подчеркнул, что для Европы важны так называемые «реальные интересы», что, по его словам, делает обсуждение с Россией необходимым в той или иной форме. Его позиция, как отмечает Politico, отличается от подхода Каллас.
Глава европейской дипломатии ранее заявляла, что прямые переговоры с Россией могут представлять собой «ловушку». Она также указывала на необходимость выработки общей стратегии ЕС в отношении Москвы и концентрации на ключевых интересах объединения.
В материалах отмечается, что Каллас признает невозможность нейтрального посредничества ЕС в конфликте, поскольку союз поддерживает Украину. Ранее она также затруднилась ответить на вопрос о возможном посреднике в переговорах с Россией.
Разногласия между представителями европейских структур и отдельных государств ЕС отражают продолжающиеся дискуссии внутри объединения о форматах взаимодействия с Россией и будущем переговорного процесса.
