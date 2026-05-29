Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр заявил Рютте об отказе Венгрии поставлять оружие Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине. Об этом господин Мадьяр написал в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Будапешт не будет поставлять оружие Украине. Об этом господин Мадьяр написал в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам премьера, на встрече стороны также обсудили участие венгерских военнослужащих в миротворческой миссии НАТО в Косово и подробности конфликта в Ормузском проливе. «Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-политического альянса», — написал господин Мадьяр.

Встреча премьер-министра с генеральным секретарем состоялась в Брюсселе. Это первый визит господина Мадьяра в столицу Бельгии с момента его вступления в должность главы правительства. Господин Мадьяр намерен во время поездки заключить с Еврокомиссией соглашение, которое откроет доступ к более чем €17 млрд, заблокированным из-за прежних претензий ЕС к коррупции в Венгрии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгрия размораживается в Брюсселе».

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше