Травматолог Саутенко посоветовал родителям убрать мебель подальше от подоконников

Врач-травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко заявил, что значительная часть детских травм происходит в быту, несмотря на привычную домашнюю обстановку.

«Чаще всего дети выпадают, когда забираются на подоконник и опираются на москитную сетку или пытаются выглянуть наружу», — рассказал Саутенко aif.ru.

По словам врача, среди частых домашних травм у детей — падения с мебели, подоконников и лестниц, ожоги от кипятка, горячей пищи, плиты или утюга, а также порезы и электротравмы.

Особенно опасным сценарием он назвал выпадение из окна: москитная сетка не рассчитана на нагрузку и не может удержать даже маленького ребёнка.

Саутенко посоветовал оборудовать окна блокираторами и убрать мебель от подоконников, чтобы ребёнок не мог легко забраться наверх. На кухне, по его словам, важно не ставить кастрюли и сковороды на край плиты или стола, убирать скатерти и разворачивать ручки посуды внутрь.

Врач также рекомендовал хранить лекарства, бытовую химию, острые предметы, инструменты, спички и зажигалки в закрытых местах. Он добавил, что детям нужно заранее объяснить, как действовать при травме, пожаре или другой опасной ситуации, а телефоны экстренных служб лучше разместить на видном месте или сохранить в телефоне ребёнка.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в эфире «Радио 1» предупредил об опасности москитных сеток на окнах для детей.