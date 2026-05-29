«Пусть обеспечит»: Лавров ответил на слова Пашиняна о богатстве Армении

Если премьер-министр Никол Пашинян заявляет о будущем экономическом росте Армении, то он должен обеспечить реализацию этих планов. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.
«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — сказал российский дипломат в интервью «Вестям».
Напомним, Пашинян на предвыборном мероприятии заявил, что правительство Армении не боится роста цен на сырье в случае ухудшения отношений с Россией, поскольку планирует сделать страну очень богатой.
Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин напомнил о договорных обязательствах Еревана в рамках Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что они остаются действующими.
Галузин отметил, что текущие подходы Армении в отношении ЕАЭС вызывают вопросы в Москве и оцениваются как неприемлемые. По его словам, «танцевать на двух свадьбах» у Еревана попросту не получится.
Схожую оценку дал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Ереван взял курс на постепенный разрыв связей с Москвой и стремится укрепить позиции на Западе, рискуя двусторонними отношениями.
В свою очередь Пашинян оценил диалог с Россией позитивно. Премьер Армении отметил, что отношения двух стран проходят этап трансформации и сохраняют конструктивную динамику.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что позиция России в отношении Армении остается неизменной. Ереван по-прежнему рассматривается как союзник Москвы.
Захарова добавила, что Россия продолжает считать армянский народ братским, а саму республику — важным и естественным партнером на Южном Кавказе. По ее словам, Москва желает Армении мира и процветания.
Также премьер-министр Армении отмечал, что Ереван не собирается предпринимать резких шагов в отношениях с Москвой. Пашинян уточнил, что у него сохраняются дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.