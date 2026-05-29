«С учётом противодействия актуальным угрозам»: как совершенствуются российские боевые машины пехоты

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки экипажей БМП-2М «Бережок» на полигонах в зоне проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, особый акцент делается на точное поражение целей. Российские военные также используют БМП-3, отличающуюся высокой мобильностью и более мощным вооружением. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что лёгкая бронетехника остаётся востребованной в российской армии. По мнению экспертов, главным направлением дальнейшей модернизации такой техники станет противодействие БПЛА.
Минобороны России опубликовало кадры тренировки экипажей БМП-2М с боевым модулем «Бережок» на учебных полигонах в зоне проведения СВО. Как уточнили в ведомстве, боевые навыки оттачивали военнослужащие мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».
«Экипажи совершенствовали навыки работы, отрабатывая как наступательные, так и оборонительные сценарии… Тренировки направлены на поддержание высочайшего уровня боеготовности и отработку слаженных действий в условиях, максимально приближенных к реальным боевым», — отметили в МО.
Точно в цель.
В Минобороны пояснили, что в ходе практических занятий особый акцент делается на точное поражение целей. Так, экипажи БМП-2М отрабатывают навыки стрельбы с ходу и с закрытых позиций, а также обращение с цифровыми системами машины.
«Используя системы корректировки огня и захвата цели, экипажи боевых машин пехоты демонстрируют впечатляющую меткость даже на предельных дистанциях, достигая максимального эффекта при минимальном расходе боеприпасов. “Бережок” оснащён прибором ночного видения. Экипажи одинаково эффективно работают днём и ночью», — подчёркивается в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, БМП-2М с боевым модулем «Бережок» была разработана специалистами тульского Конструкторского бюро приборостроения. От БМП-2 машина отличается прежде всего расширенными боевыми возможностями, новой системой управления огнём, тепловизионным прицелом, а также наличием противотанковых управляемых ракет «Корнет».
Основным вооружением осталась проверенная временем 30-мм автоматическая пушка 2А42, в состав комплекса также входят 7,62-мм пулемёт ПКТМ и 30-мм автоматический гранатомёт АГ-30М. Огневые характеристики позволяют БМП-2М поражать цели на дальности до 8 км.
С началом спецоперации на Украине обновлённые БМП-2М наравне с машинами предыдущего поколения стали применяться российской армией в боевых условиях.
БМП-2М с боевым модулем «Бережок» во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» на полигоне «Алабино» в Московской области.
РИА Новости.
© Григорий Сысоев.
Как отмечают в Минобороны России, в данный момент экипажи БМП действуют в тандеме с операторами войск беспилотных систем. Такая тактика позволяет уничтожать вражеские цели, оставаясь незамеченными.
«В зоне СВО передовые отряды совместно с воздушной разведкой выявляют направление движения основных сил противника, огневые точки и укрепления. Затем в работу вступают орудия боевых машин пехоты. Благодаря корректировке они способны точно поражать цели на расстоянии в несколько километров из различных позиций, оставаясь незамеченными для противника», — сообщают в военном ведомстве.
Между тем модернизация БМП продолжается: машины обзавелись развитой системой противодроновых и противокумулятивных решёток, а также стали оснащаться дополнительными бронеэлементами и системами РЭБ.
По мнению кандидата военных наук Сергея Суворова, такие улучшения позволили значительно улучшить живучесть легкобронированной техники.
«Установка дополнительного бронирования, в особенности защита верхней полусферы, позволяет ощутимо повысить защищённость как от огня крупнокалиберных пулемётов, так и от более значительных угроз вроде ударных дронов», — отметил он в разговоре с RT.
В связи с высокой активностью БПЛА, как напомнили эксперты, для 30-мм пушки 2А42 (которая устанавливается в том числе на вертолётах Ми-28НМ и Ка-52М) был разработан новый боеприпас — шрапнельный снаряд с дистанционным взрывателем. Впервые его представили на международной оружейной выставке World Defense Show в Эр-Рияде, проходившей в феврале 2026 года.
По данным производителя, «разрывная» новинка позволит эффективно бороться с вражескими беспилотниками.
«Боеприпас разработан для того, чтобы повысить вероятность поражения малогабаритных дронов и барражирующих боеприпасов. Прицельный комплекс рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва в зависимости от траектории полёта цели, что позволяет достать дрон шрапнелью. Ввод времени для детонации происходит автоматически по оптической линии», — сообщили в пресс-службе разработчика.
Боевое слаживание экипажей БМП-3 и штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО.
РИА Новости.
© Станислав Красильников.
Универсальный боец.
В зоне СВО российские войска также используют БМП-3. От собратьев она отличается наличием сразу двух орудий — 30-мм автоматической пушки и 100-мм орудия — пусковой установки. Как подчёркивают в «Рособоронэкспорте», такой арсенал вооружения позволяет БМП-3 сочетать свойства боевой машины пехоты и истребителя танков.
«100-мм полуавтоматическая нарезная пушка может вести стрельбу как обычными осколочно-фугасными снарядами, так и управляемой ракетой на дальностях до 4 тыс. м. 30-мм автоматическая пушка применяется для поражения наземных и воздушных целей на дальностях до 4 тыс. м», — говорится в материалах компании.
Помимо этого, БМП-3 оснащена современной системой управления огнём со стабилизатором орудия, лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения. Это позволяет эффективно вести огонь не только в ночное время, но и в условиях тумана, пыли и сумерек.
Бронемашина обладает и высокими ходовыми качествами — небольшая масса в сочетании с мощным двигателем позволяет «тройке» разгоняться свыше 70 км/ч по шоссе и плыть со скоростью 10 км/ч.
За счёт удачной компоновки и ходовых характеристик БМП-3 послужила базой для целого ряда других отечественных боевых машин. Например, для зенитного комплекса ПВО «Деривация», ПТРК «Хризантема», ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-Л «Беглянка» и других.
На этом фоне БМП-3 активно модернизируется. Например, в 2025 году был испытан обновлённый двигатель УТД-32Т. По сравнению с предыдущим поколением мотор имеет большую мощность и увеличенный крутящий момент.
Кроме того, «тройка» получила новый пакет дополнительного бронирования и комплекс радиоэлектронной борьбы. Для меньшей заметности БМП-3 также комплектуется специальной «накидкой» — комплексом из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала.
«Это особенно актуально в ночное время, когда тяжёлые дроны, получившие в войсках прозвище “Баба-яга”, вылетают на охоту, а видеть им в темноте помогают тепловизоры. Такой “маскхалат” необходим любой технике в зоне проведения СВО», — цитирует ТАСС пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы».
Дальнейшее развитие.
Боевые машины пехоты на практике показали высокую востребованность в войсках. Как подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027—2036 годы, производство такой техники кратно возросло.
«По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно. Могу сказать для справки, производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, легкобронированной техники (это БМП, БТР) — в 3,7 раза», — сообщил глава государства в декабре 2025-го.
Расчёт мобильной огневой группы на БМП-2М 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск «Запад» в зоне СВО.
РИА Новости.
© Сергей Бобылев.
По мнению экспертов, за счёт низкой стоимости и высокого модернизационного потенциала отечественные БМП ещё продолжительное время будут пользоваться спросом в войсках.
«Текущие тенденции показывают, что использовать дорогостоящие образцы бронетехники в конфликте такой интенсивности, как СВО, просто не получается. При этом Россия нашла баланс между стоимостью и технологичностью, что также влияет и на модернизационный потенциал техники», — подчеркнул в разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.
При этом, по его словам, самым вероятным направлением развития лёгких бронемашин станет противодействие БПЛА.
«Боевые машины пехоты будут, безусловно, востребованы как основной элемент транспортировки и ведения боевых действий. Однако дроны в настоящее время — основной способ поражения непосредственно на линии боевого соприкосновения. Поэтому, конечно же, вся современная техника должна проходить модернизацию с учётом противодействия актуальным сегодня и в будущем угрозам», — резюмировал Коротченко.