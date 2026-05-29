«С учётом противодействия актуальным угрозам»: как совершенствуются российские боевые машины пехоты

В связи с высокой активностью БПЛА, как напомнили эксперты, для 30-мм пушки 2А42 (которая устанавливается в том числе на вертолётах Ми-28НМ и Ка-52М) был разработан новый боеприпас — шрапнельный снаряд с дистанционным взрывателем. Впервые его представили на международной оружейной выставке World Defense Show в Эр-Рияде, проходившей в феврале 2026 года.