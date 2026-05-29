Синоптик Паршина: холод в центр России принёс циклон с Баренцева моря

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что похолодание почти во всех центральных регионах связано с циклоном с Баренцева моря.
По словам метеоролога, сейчас температура на европейской территории России отстаёт от нормы на 4 — 6 , а погода остаётся холодной и малокомфортной, сообщает RG.RU.
В Московском регионе в субботу немного потеплеет — до +15 °C, дожди постепенно прекратятся, а в воскресенье температура поднимется ещё на пару градусов. С 2 июня, по словам Паршиной, в столице ожидается до +23 °C, северный ветер сменится юго-западным, а температура вернётся к норме.
Тем временем в Свердловской области 29 мая прогнозируются сильный дождь, грозы и порывы ветра до 20 м/с, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.
Жителям рекомендовали отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач, а также закрыть окна и убрать предметы с балконов.
Ранее в Курганской области предупредили о возвращении аномальной жары.