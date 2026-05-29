Президент Хорватии заявил, что ЕС больше не может полагаться на США

Страны Евросоюза больше не могут рассчитывать на благоприятные отношения с Соединенными Штатами и должны взять на себя ответственность за собственную безопасность, подчеркнул президент Хорватии Зоран Миланович.
В ходе мероприятия, посвященного 35-летию хорватских вооруженных сил, он отметил, что, несмотря на ранее сложившиеся хорошие отношения с США, нынешняя ситуация требует от Европы самостоятельных действий и инициатив.
Миланович также отметил, что для обеспечения собственной безопасности Европе необходимо более активно и целенаправленно сотрудничать в сфере разработки наступательных и оборонительных систем.
Ранее Миланович также указал на то, что Евросоюз скорее напоминает «стаю домашних кошек», нежели целостное сильное государство с единой армией и внешней политикой.