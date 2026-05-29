Климов: позиции России и Казахстана по многим вопросам близки

Член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов заявил, что визит президента России Владимира Путина в Астану стал частью планового процесса развития отношений Москвы и Астаны.
«Идёт плановый процесс, все документы, “дорожные карты” подготовлены и определены заранее. Можно сказать, наши “поезда” идут по расписанию», — сказал Климов в беседе с «Парламентской газетой».
По словам эксперта, встреча в Астане показала, что у России и Казахстана по большинству вопросов совпадающие или близкие позиции.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев посадили дуб на Аллее дружбы России и Казахстана в Астане.