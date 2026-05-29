Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кардиолог Кондрахин: сердечникам стоит дозировать нагрузку на даче

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно работать на огороде, но важно дозировать нагрузку и избегать жары.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно работать на огороде, но важно дозировать нагрузку и избегать жары.

«Стоит снизить интенсивность, человек должен выполнять нагрузку с перерывами. Если устал, сделай перерыв минут 15 — пошёл в тенёчек, отдохнул», — сказал Кондрахин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, у людей с заболеваниями сердца физический резерв ниже, поэтому им нельзя работать сверх сил. Он отметил, что после зимы организм часто отвыкает от нагрузок, а перестройка занимает от 14 до 21 дня.

Кардиолог посоветовал распределять дачные дела на несколько дней, делать перерывы и исключать работу в самые жаркие часы.

В свою очередь нутрициолог Анна Педорич рассказала Lenta.ru, что при дефиците железа у человека могут появляться слабость и снижение выносливости.

«Ему сложно выполнять даже простые, повседневные действия, а также нередко появляются соматические симптомы, такие как одышка, головокружение и бледность кожи», — сообщила эксперт.

По её словам, даже длительный сон в таком состоянии часто не помогает восстановить силы.

Ранее провизор Карина Титова заявила, что таблетки без насечки нельзя делить, если производитель прямо не разрешил это в инструкции.