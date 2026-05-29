Кардиолог Кондрахин: сердечникам стоит дозировать нагрузку на даче

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно работать на огороде, но важно дозировать нагрузку и избегать жары.
«Стоит снизить интенсивность, человек должен выполнять нагрузку с перерывами. Если устал, сделай перерыв минут 15 — пошёл в тенёчек, отдохнул», — сказал Кондрахин в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, у людей с заболеваниями сердца физический резерв ниже, поэтому им нельзя работать сверх сил. Он отметил, что после зимы организм часто отвыкает от нагрузок, а перестройка занимает от 14 до 21 дня.
Кардиолог посоветовал распределять дачные дела на несколько дней, делать перерывы и исключать работу в самые жаркие часы.
В свою очередь нутрициолог Анна Педорич рассказала Lenta.ru, что при дефиците железа у человека могут появляться слабость и снижение выносливости.
«Ему сложно выполнять даже простые, повседневные действия, а также нередко появляются соматические симптомы, такие как одышка, головокружение и бледность кожи», — сообщила эксперт.
По её словам, даже длительный сон в таком состоянии часто не помогает восстановить силы.
