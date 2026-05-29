Стилист Скороходова: выпускные наряды стали менее сказочными

Стилист, дизайнер и основатель by SKOROKHODOVA Анна Скороходова заявила, что в образах для выпускного 2026 года актуальны спокойная элегантность, комфорт и персонализация.
«Раньше выпускные ассоциировались для девушек, например, с достаточно сказочными образами, которые характеризовались пышными многослойными нарядами, обилием декора, высокими причёсками, или, в противовес им, очень взрослыми нарядами», — рассказала Скороходова в беседе с 360.ru.
По словам стилиста, сейчас выпускницы всё чаще выбирают вещи, которые эффектно смотрятся на фотографиях, остаются актуальными после одного вечера, не мешают в течение дня и помогают подчеркнуть индивидуальность.
Скороходова отметила, что среди трендов для девушек — скульптурный минимализм, струящиеся силуэты, открытая линия плеч, драпировки, сатин, шёлк, органза, припудренные природные оттенки и отсылки к корсетной линии.
Для молодых людей, по её словам, строгий классический костюм уже не единственный вариант: всё чаще выпускники выбирают более расслабленные образы, которые выглядят торжественно и могут вписаться в дальнейший гардероб.
Ранее дизайнер Игорь Гуляев в беседе с НСН рассказал, что создать достойный выпускной образ можно без больших затрат, если сделать акцент на аксессуарах и стильных дополнениях к базовой одежде.