Учёный Мулдашев: перед коррекцией зрения пациентам нельзя носить линзы

Пациентам, которые готовятся к лазерной коррекции зрения, следует за неделю до процедуры отказаться от ношения контактных линз.
Об этом в беседе с РИА Новости сообщил учёный-офтальмолог Эрнст Мулдашев. Он отметил, что коррекция зрения является серьёзным хирургическим вмешательством, требующим тщательной подготовки.
«Это вмешательство требует определённой стерильности. Линзы нестерильны, поэтому пациентам необходимо отказаться от них как минимум за неделю до коррекции», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в России стала доступна бесплатная установка линзы «Ясень» для лечения катаракты.