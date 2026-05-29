Педагог Васильева рассказала, как семилетняя Заворотнюк занималась музыкой

Музыкальный преподаватель Валентина Васильева рассказала, что впервые увидела Анастасию Заворотнюк, когда будущей актрисе было семь лет.
«Девчонка очень симпатичная, глазастенькая, шустренькая, не из спокойных детей. Даже скромно одетая, она всё равно была яркой», — рассказала Васильева aif.ru.
По словам педагога, Анастасия занималась фортепиано у её сестры Нины Васильевой. Преподаватель отметила, что тогда никто не мог предположить, что девочка станет известной актрисой, однако она всё равно запоминалась характером и энергией.
Васильева добавила, что родителей Заворотнюк знала вся Астрахань. Мать будущей актрисы Валентина Борисовна работала в ТЮЗе, а отец Юрий Андреевич — на местном телевидении. При этом, по словам педагога, семья жила скромно.
