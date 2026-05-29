Президент Хорватии осудил заявление Литвы об атаке на Калининград

Ранее в интервью Neue Zurcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что у балтийских стран НАТО есть средства для уничтожения российских баз ПВО в Калининградской области. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде», — говорил он. Позже политик пояснил, что этой фразой он лишь хотел подчеркнуть способность стран Балтии защитить себя самостоятельно.