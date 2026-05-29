Депутат Бессараб: для работы школьника с 14 лет нужно согласие родителя

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что школьники могут официально устроиться на летнюю подработку с 14 лет.

«Летние подработки для несовершеннолетних — это первый трудовой опыт, и очень важно, чтобы он был положительным и приносил удовлетворение, в том числе от полученных результатов», — сказала Бессараб газете «Взгляд».

По словам депутата, труд несовершеннолетних регулируется главой 42 Трудового кодекса России. В 14 лет подросток может работать только в свободное от учёбы время, а для трудоустройства потребуется письменное согласие одного из родителей, опекуна или попечителя.

Бессараб уточнила, что для работников от 14 до 16 лет рабочая неделя не должна превышать 24 часов, а ежедневная занятость — четырёх часов. С 16 лет согласие родителей уже не требуется, но рабочая неделя всё равно остаётся сокращённой — не более 35 часов.

Депутат напомнила, что несовершеннолетних нельзя привлекать к тяжёлым, опасным и вредным работам, ночным сменам, сверхурочной работе, командировкам, а также к труду в выходные и праздничные дни.

Ранее основатель HR-агентства Алёна Старовойт рассказала, что подростки теряют интерес к IT. Их больше привлекают креативные профессии в сфере медиа и психологии из-за возможности самовыражаться и проявлять эмоции.