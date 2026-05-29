Израильские удары по югу и востоку Ливана привели к новым жертвам

Минздрав Ливана сообщил о росте числа погибших в результате продолжающихся израильских атак. По данным ведомства, с начала военной эскалации 2 марта жертвами ударов стали 3324 человека, еще 10 027 получили ранения.
Только за последние сутки, как уточнили в министерстве, в южных и восточных районах страны погибли 55 человек, пострадали 187. Израильская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по населенным пунктам на территории республики.
В сводке ведомства отдельно отмечается удар беспилотника по южной окраине Бейрута — району Шуэйфат. По информации ливанской стороны, там погибли женщина и двое детей. Указывается, что это первая подобная атака по данному району с 6 мая.
Во второй половине дня 28 мая массированным бомбардировкам подверглись Аита-эль-Джебель, Барашит, Дейр-Амес, Дейр-Канун, Диббин, Кфар-Дунин, Тейр-Дибба и Ятер. Израильское командование заранее предупредило жителей о готовящихся авиаударах, однако часть людей осталась в своих домах.
После атак спасательные службы продолжили разбор завалов разрушенных зданий. В ряде населенных пунктов сотрудники экстренных служб извлекали погибших и раненых, при этом точное число пострадавших в некоторых районах еще уточняется.
В городе Набатия сотрудники гражданской обороны организовали эвакуацию 133 семей. Их вывезли в северные районы Ливана.
На фоне продолжающихся ударов в ряде южных районов Ливана сохраняется напряженная гуманитарная ситуация. Местные службы продолжают эвакуацию жителей и работу в пострадавших населенных пунктах, где повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
