Не понадобился даже Салах: сборная России не забила во второй игре подряд и уступила Египту

Как и восемь лет назад, центральной фигурой вечера должен был стать Мохаммед Салах. Несмотря на не самый яркий сезон в «Ливерпуле», оказавшийся для него последним в Англии, форвард оставался главной угрозой в составе хозяев. Главным козырем Валерия Карпина стоило считать Алексея Батракова: степень его влияния на игру «Локомотива» превзошла даже показатели египтянина. Полузащитник набрал больше очков, чаще бил в створ, почти в полтора раза активнее создавал моменты для партнёров и помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата.