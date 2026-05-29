Не понадобился даже Салах: сборная России не забила во второй игре подряд и уступила Египту

Сборная России по футболу уступила команде Египта в товарищеском матче. Несмотря на позднее время начало встречи в Каире, значительное влияние на ход игры оказали непростые погодные условия. Быстрее к ним приспособились хозяева. В первые 20 минут они дважды могли открыть счёт усилиями Трезеге и Омара Мармуша, занявшего в нападении место Мохаммеда Салаха. Однако единственный мяч в игре после перерыва забил менее звёздный Мостафа Абдельрауф по прозвищу Зико, рывок которого оборона гостей проспала. Валерий Карпин пытался оживить игру заменами, но его подопечные так и не смогли огорчить соперника.
Анонс противостояния сборных Египта и России навевал лёгкую ностальгию. Единственная очная встреча этих команд состоялась на групповом этапе ЧМ-2018 и завершилась победой подопечных Станислава Черчесова. Тот успех впервые после распада СССР вывел отечественную сборную в плей-офф мирового первенства.
С тех пор «фараоны» долго пребывали в кризисе, из которого их сумел вывести Хоссам Хассан — местная легенда и лучший бомбардир в истории национальной команды. Под его руководством коллектив остановился в шаге от пьедестала на Кубке Африки и без единого поражения прошёл отборочный цикл к мундиалю.
Как и восемь лет назад, центральной фигурой вечера должен был стать Мохаммед Салах. Несмотря на не самый яркий сезон в «Ливерпуле», оказавшийся для него последним в Англии, форвард оставался главной угрозой в составе хозяев. Главным козырем Валерия Карпина стоило считать Алексея Батракова: степень его влияния на игру «Локомотива» превзошла даже показатели египтянина. Полузащитник набрал больше очков, чаще бил в створ, почти в полтора раза активнее создавал моменты для партнёров и помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата.
Впрочем, дуэли двух классных футболистов состояться было не суждено. Хассан решил поберечь возрастного лидера, недавно оправившегося от травмы подколенного сухожилия, и не включил его в заявку. Тем не менее Салах на стадионе присутствовал, наблюдая за ходом встречи со скамейки запасных в окружении охраны. В его отсутствие роль главного дирижёра атак примерил на себя форвард «Манчестер Сити» Омар Мармуш.
У Валерия Карпина, напротив, оснований щадить игроков не было. Накануне матча тренер комплиментарно отзывался о сопернике, не без оснований называя его самым сильным за последние годы. Египтяне расположились выше в рейтинге ФИФА, из-за чего россияне впервые за долгое время вышли на поле в статусе андердогов.
Стартовый состав получился максимально приближённым к боевому. С учётом подготовки Матвея Сафонова к финалу Лиги чемпионов и обширного лазарета, в который угодил и Александр Головин (выбывший из-за перелома пальца), Карпин выпустил на поле почти всех сильнейших.
Место в воротах занял Станислав Агкацев. Пару центральных защитников составили Александр Сильянов и вышедший с капитанской повязкой Игорь Дивеев. На флангах расположились Илья Вахания и Данил Круговой. Опорную зону закрывал Матвей Кисляк, в центре ему помогали Антон Миранчук и Алексей Батраков. Края атаки Карпин доверил Максиму Глушенкову и Ивану Облякову, а роль завершителя — Ивану Сергееву.
Однако уже со стартового свистка стало ясно: команды не собирались выкладываться на полную и играть в высоком темпе. Несмотря на вечернее время, влажность, духота и жара в Каире заметно сказывались на действиях игроков.
Лучше приспособленные к подобным условиям хозяева быстрее адаптировались и начали организовывать позиционные атаки. Уже на третьей минуте они создали первый опасный момент, который завершился перепасовкой в штрафной Агкацева и неточным ударом впритирку со штангой.
В дебюте «фараоны» значительно больше времени владели с мячом, пользовались дырами на флангах и регулярно перехватывали мяч на чужой половине поля. Владение и давление едва не принесло плоды.
На 15-й минуте Мохамед Хани выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, куда набежал Трезеге. Форвард не успел подстроиться под мяч и пробил выше ворот. Спустя две минуты шанс отличиться получил Мармуш. Подхватив мяч в центре поля, он протащил его почти до линии штрафной и, не встретив сопротивления, пробил рядом со штангой.
У россиян остроту традиционно пытались создать Глушенков и Батраков, однако в нападении не хватало конкретики и слаженного взаимодействия для продвижения мяча в финальную треть. К тому же египтяне оказались готовы к высокому прессингу, практически не теряли мяч на своей половине, а самое главное не давали сопернику развивать атаки вторым темпом. Вдобавок арбитр нередко закрывал глаза на пограничные эпизоды: не зафиксировал нарушение против Сергеева и пропустил фол на Глушенкове.
К середине тайма гости всё же смогли перехватить инициативу и начали создавать остроту у чужой штрафной, правда большинство атак завершалось угловыми. Однако, несмотря на преимущество в росте, конвертировать стандарты в удары в створ не удавалось. Вдобавок ко всему, почти при каждом розыгрыше болельщики на трибунах били россиянам в глаза лучами мощных лазерных указок.
К перерыву игра окончательно выровнялась, запомнившись разве что тройной заменой хозяев. Видимо возможность сделать 11 рокировок позволила Хассану не дожидаться перерыва.
После возвращения на поле тройка нападения россиян заметно прибавила в созидании. Сначала Миранчук вынудил вступить в игру вышедшего на замену ветерана команды Мохамеда Эль-Шенави, а затем шанс забить получил Сергеев: он оторвался от опеки двух защитников и пробил головой чуть выше перекладины. Оба эпизода уложились в шесть минут и стали самыми острыми в исполнении команды Карпина, при этом удар Миранчука так и остался единственным, летевшим в створ ворот.
Египтяне же слегка ослабили давление, но продолжили дорожить мячом и сдерживать попытки соперника нарастить темп. Не переставал тревожить оборону гостей и Мармуш: он активно перемещался по всему фронту нападения и сам себе создавал моменты. К исходу часа россияне заметно подсели. Хотя численный перевес в штрафной и помогал сдерживать натиск, на 65-й минуте защитники окончательно потеряли концентрацию и позволили сопернику открыть счёт.
Миранчук и Круговой проиграли борьбу на левом фланге, позволив Хани выполнить кросс в центр штрафной, на который откликнулся набежавший из глубины Мостафа Абдельрауф. Пытавшийся подстраховать партнёров Вахания проиграл верховую борьбу, так как оказался один против двоих, а Сильянов и Кисляк и вовсе наблюдали за полётом мяча со стороны.
Карпин попытался освежить игру, выпустив на поле Георгия Мелкадзе, Никиту Кривцова, Артёма Карпукаса и Мингияна Бевеева, однако перехватить инициативу и отыграться команде не удалось. Напротив, Мармуш едва не удвоил преимущество: в последний момент на помощь подоспел Виктор Мелёхин, снявший мяч с ноги форварда. А в концовке матча дважды выручил партнёров Агкацев, сначала отразивший удар по центру, а потом и добивание.
Сборная России не забила во второй игре подряд и потерпела второе поражение в последних четырёх встречах.