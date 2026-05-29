В РСТ заявили, что туристов из Антальи вывезут за два-три дня

Российских туристов, которые застряли в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, вывезут на родину в течение двух-трёх дней.
Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он отметил, что туроператоры уже занимаются вопросом возвращения россиян домой.
Он отметил, что уже выполнены три рейса. Горин добавил, что при вместимости самолёта в 200—350 мест потребуется совершить от десяти до 15 рейсов.
«Соответственно, такую задачу можно решить за два-три дня», — цитирует Горина Интерфакс.
Ранее в РСТ сообщили, что застрявших в Анталье российских туристов разместили в турецких отелях.