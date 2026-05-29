Группировку тигров из России в Казахстане можно увеличить, сообщил Арамилев

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Если четыре амурских тигра, переданных Россией, приживутся в Казахстане, группировку этих хищников можно будет стабилизировать, заселив туда до 10 особей, сообщил РИА Новости гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В мае Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала этой стране четырех амурских тигров. Их доставили в резерват «Иле-Балхаш». Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Астану с государственным визитом. На встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым он отметил работу России и Казахстана по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области, назвав проект «примером партнерства в природоохранной сфере» двух стран.

В свою очередь, Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан «своеобразной изюминкой государственного визита» Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.

«Сейчас будет происходить научный эксперимент — ранее никто никогда такого не делал. Мы будем наблюдать за тем, как тигры адаптируются — у самок и самцов на новых территориях это происходит по-разному», — сказал Арамилев.

По его словам, кроме того, все животные, как и люди, индивидуальны, встречаются тигры-путешественники, которые уходят на большие расстояния.

«Поэтому мы будем наблюдать и анализировать. Если мы поймем, что тигры могут адаптироваться, их группировка будет усилена. На первом этапе нужно будет поселить до 10 разнополых тигров, преимущественно самок. Тогда эта группировка уже может быть устойчива», — отметил собеседник агентства.

Арамилев уточнил, что есть пример Еврейской автономной области, где ранее тигры исчезли, но благодаря программе реинтродукции, в рамках которой прошло семь выпусков этих хищников, популяция начала восстанавливаться. Сейчас группировка в ЕАО включает 18−20 тигров.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.