В Госдуме рассказали, как жильцы могут принять решение об озеленении двора

Колунов: жильцы могут принять решение об озеленении двора на общем собрании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Жильцы общим собранием собственников могут принять решение об озеленении территории двора, если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как отметил парламентарий, все зависит от того, кому принадлежит территория двора.

«Если участок входит в состав общего имущества многоквартирного дома и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, то озеленением занимается управляющая компания — за счет средств на содержание дома. Но важно понимать: посадить деревья, убрать газон или сделать новые клумбы по просьбе нескольких жителей нельзя. Такие решения принимаются только на общем собрании собственников большинством голосов», — сказал Колунов.

Он добавил, что все работы по озеленению должны соответствовать нормам СанПиНа, а также утвержденным ГОСТам и правилам благоустройства.

«Если же территория относится к муниципальной земле, тогда за ее содержание и благоустройство отвечает администрация округа», — заключил депутат.