Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США будут отслеживать исполнение Ираном обязательств по сделке, заявил Вэнс

Вэнс: США намерены отслеживать исполнение Ираном обязательств по сделке.

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. США намерены отслеживать исполнение Ираном своих обязательств по возможной будущей сделке, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Портал Axios сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, а сделка ожидает финального одобрения от президента США Дональда Трампа.

«Вы ничего не принимаете на веру, даже гарантии того, что они не будут создавать или закупать ядерную программу… Вот почему у нас есть процедуры проверки», — заявил Вэнс журналистам.

По его словам, подобное недоверие являются неотъемлемой частью любого переговорного процесса.

Вице-президент отметил, что Вашингтон и Тегеран еще не до конца согласовали условия сделки, но уже близки к этому.

«Итак, мы еще не достигли этого (соглашения — ред.), но мы очень близки к нему, и мы собираемся продолжать работать над этим», — заключил Вэнс.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше