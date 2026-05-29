Небензя поговоркой оценил выступление постпреда Украины в Совбезе ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал выступление украинского постпреда Андрея Мельника на заседании Совбеза пословицей.
«Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну, что это все выглядело как в русской поговорке “на воре и шапка горит”», — ответил Небензя на заявления Мельника по поводу событий в Старобельске.
Кроме того, российский дипломат подчеркнул, что выступления украинского представителя не приносят ему положительных эмоций.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала представителей стран Запада в ООН марионетками без чувств.
