Врач-инфекционист рассказала о двух основных формах хантавируса

«Существует более 50 видов хантавирусов, которые могут вызывать две клинические картины. Это, во-первых, нашумевший хантавирусный кардиопульмональный (или легочный) синдром, и вторая клиническая форма — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В зависимости от того, каким серотипом инфицировался человек, у него развивается либо одна, либо другая форма», — сказала собеседница агентства.