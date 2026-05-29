Врач-инфекционист рассказала о двух основных формах хантавируса

НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. Хантавирус в зависимости от вида может иметь две основные клинические формы — лихорадку с поражением почек или хантавирусный легочный синдром сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на судне MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.
«Существует более 50 видов хантавирусов, которые могут вызывать две клинические картины. Это, во-первых, нашумевший хантавирусный кардиопульмональный (или легочный) синдром, и вторая клиническая форма — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В зависимости от того, каким серотипом инфицировался человек, у него развивается либо одна, либо другая форма», — сказала собеседница агентства.
Эксперт пояснила, что хантавирусный кардиопульмональный синдром распространен в Северной и Южной Америке. Такую клиническую картину, в частности, имеет штамм Андес. В то же время геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является эндемичной для Европы и Азии.
«Хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae). Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной», — сообщила Минакова.