Взрыв дрона-перехватчика убил двух бойцов ВСУ на задании

Двое военнослужащих ВСУ погибли в Хмельницкой области после взрыва боеприпаса дрона-перехватчика. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на представителя управления Госбюро расследований в Хмельницком Екатерину Герасимук.
По ее словам, инцидент произошел во время выполнения боевого задания при попытке отражения атаки с использованием беспилотных систем. Боеприпас дрона-перехватчика сдетонировал на месте работы военных.
Двое мужчин получили смертельные ранения и погибли сразу после взрыва. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Как уточняется, угрозы его жизни нет.
После происшествия следователи начали проверку обстоятельств случившегося. Для проведения экспертиз сотрудники изъяли пульты управления, а также средства связи и коммуникации.
В рамках расследования специалисты устанавливают причины детонации боеприпаса и проверяют техническое состояние оборудования, использовавшегося во время выполнения задания. Другие детали происшествия официально пока не раскрываются.
Читайте также: Израильские удары по югу и востоку Ливана привели к новым жертвам.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.