Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв дрона-перехватчика убил двух бойцов ВСУ на задании

Двое военнослужащих ВСУ погибли в Хмельницкой области после взрыва боеприпаса дрона-перехватчика.

Двое военнослужащих ВСУ погибли в Хмельницкой области после взрыва боеприпаса дрона-перехватчика. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на представителя управления Госбюро расследований в Хмельницком Екатерину Герасимук.

По ее словам, инцидент произошел во время выполнения боевого задания при попытке отражения атаки с использованием беспилотных систем. Боеприпас дрона-перехватчика сдетонировал на месте работы военных.

Двое мужчин получили смертельные ранения и погибли сразу после взрыва. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Как уточняется, угрозы его жизни нет.

После происшествия следователи начали проверку обстоятельств случившегося. Для проведения экспертиз сотрудники изъяли пульты управления, а также средства связи и коммуникации.

В рамках расследования специалисты устанавливают причины детонации боеприпаса и проверяют техническое состояние оборудования, использовавшегося во время выполнения задания. Другие детали происшествия официально пока не раскрываются.

Читайте также: Израильские удары по югу и востоку Ливана привели к новым жертвам.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.