ВОЗ: закрытие границ для туристов из ДРК не остановит распространение Эболы

Запрет на въезд для пребывающих из Демократической Республики Конго (ДРК) не сможет остановить распространение лихорадки Эбола. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Выступая на пресс-конференции в ДРК, он отметил, что такие меры могут лишь незначительно задерживать распространение заболевания.
«Наилучший подход состоит в том, чтобы усилить меры в эпицентре распространения», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава ВОЗ проинформировал о своём решении направиться в ДРК на фоне вспышки лихорадки Эбола.