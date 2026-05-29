Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрелок Вите: при бегстве из Воздвижевки ВСУ оставили американские пулеметы

Военнослужащий сообщил, что также были найдены медицинские рюкзаки производства стран НАТО.

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Украинские солдаты при бегстве из села Воздвижевка в Запорожской области оставили на позициях американские пулеметы и автоматы. Об этом рассказал ТАСС стрелок 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Вите.

«Были тепляки (тепловизоры — прим. ТАСС), ночники, а также американские автоматы и пулеметы», — рассказал боец.

Кроме того, были найдены медицинские рюкзаки производства стран НАТО.

27 мая в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше