Стрелок Вите: при бегстве из Воздвижевки ВСУ оставили американские пулеметы

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Украинские солдаты при бегстве из села Воздвижевка в Запорожской области оставили на позициях американские пулеметы и автоматы. Об этом рассказал ТАСС стрелок 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Вите.
«Были тепляки (тепловизоры — прим. ТАСС), ночники, а также американские автоматы и пулеметы», — рассказал боец.
Кроме того, были найдены медицинские рюкзаки производства стран НАТО.
27 мая в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше