США сохранили военных Ирана, чтобы не повторять ошибок Ирака, заявил Трамп

Трамп: США сохранили иранских военных, чтобы не повторять ошибок Ирака.

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. США намеренно не уничтожали иранских военных, чтобы не повторять ошибок, допущенных в Ираке, утверждает американский лидер Дональд Трамп.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее указывал, что именно агрессия США и Великобритании против Ирака и длительная оккупация этой страны стали причиной появления ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация).

«На самом деле мы оставили их (иранские — ред.) вооруженные силы в покое. Люди удивились бы, услышав это, потому что в войнах случались ошибки, когда уничтожали всех подряд, а потом у вас была страна, которая, знаете ли, лет 40 не может оправиться», — заявил Трамп в интервью Fox News.

В качестве примера американский президент привел Ирак, заявив, что Штаты тогда поступили «плохо» и «глупо».

«Кстати, того, что мы сделали (в Ираке — ред.), вообще не должно было быть там», — добавил Трамп.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.

* Запрещенная в России террористическая организация.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше