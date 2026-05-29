США сохранили военных Ирана, чтобы не повторять ошибок Ирака, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. США намеренно не уничтожали иранских военных, чтобы не повторять ошибок, допущенных в Ираке, утверждает американский лидер Дональд Трамп.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее указывал, что именно агрессия США и Великобритании против Ирака и длительная оккупация этой страны стали причиной появления ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация).
«На самом деле мы оставили их (иранские — ред.) вооруженные силы в покое. Люди удивились бы, услышав это, потому что в войнах случались ошибки, когда уничтожали всех подряд, а потом у вас была страна, которая, знаете ли, лет 40 не может оправиться», — заявил Трамп в интервью Fox News.
В качестве примера американский президент привел Ирак, заявив, что Штаты тогда поступили «плохо» и «глупо».
«Кстати, того, что мы сделали (в Ираке — ред.), вообще не должно было быть там», — добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
