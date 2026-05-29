США нацелились на Кастро: Вашингтон пообещал добиться экстрадиции

20 мая американские власти предъявили обвинения Раулю Кастро и еще ряду лиц. Их подозревают в сговоре с целью убийства граждан США. В Гаване эти обвинения отвергли. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал решение Вашингтона не имеющим правовых оснований и связал его с попытками оправдать возможную агрессию против острова.