США нацелились на Кастро: Вашингтон пообещал добиться экстрадиции

По словам Бланша, Соединенные Штаты рассчитывают доставить в страну любого человека, которому предъявлены обвинения американскими властями. В качестве основного механизма он назвал процедуру экстрадиции.
Представитель Минюста подчеркнул, что обвинения против Кастро были выдвинуты не формально. Он заявил, что американская сторона намерена сделать «все возможное», чтобы добиться его передачи США.
20 мая американские власти предъявили обвинения Раулю Кастро и еще ряду лиц. Их подозревают в сговоре с целью убийства граждан США. В Гаване эти обвинения отвергли. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал решение Вашингтона не имеющим правовых оснований и связал его с попытками оправдать возможную агрессию против острова.
На этом фоне США продолжают усиливать давление на Кубу. В январе президент Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу. Кроме того, Вашингтон объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны острова.
Как отмечается, введенные меры уже сказались на ситуации внутри страны. На Кубе усилился дефицит топлива, возникли проблемы в энергетике, транспорте и производстве продовольствия. Ограничения также затронули систему здравоохранения и сферу образования.
Заявление Тодда Бланша прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Вашингтоном и Гаваной. В последние месяцы стороны регулярно обмениваются жесткими политическими заявлениями, а власти Кубы обвиняют США в попытках усилить экономическое и дипломатическое давление на страну.
Читайте также: Взрыв дрона-перехватчика убил двух бойцов ВСУ на задании.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!