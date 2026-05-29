Эксперт Тлисов: возможное военное присутствие НАТО в Армении неприемлемо для РФ

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Возможное размещение инфраструктуры НАТО или систем наблюдения на территории Армении станет для России угрозой национальной безопасности и повлечет адекватный ответ. Такое мнение выразил ТАСС директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.
«Если следом за ЕС возникнут вопросы вхождения в НАТО, это является для нас неприемлемым, и, безусловно, это повлечет вопросы, связанные с безопасностью. А самое главное — есть риски того, что в таких обстоятельствах, во-первых, у нас есть вопросы, которые касаются нерасширения НАТО и формирования различных баз или каких-то систем наблюдения, которые могут быть в рамках каких либо соглашений в дальнейшем размещены на территории Армении. Это несет для нас угрозу национальной безопасности и, естественно, тоже получит адекватный ответ», — сказал он.
По словам Тлисова, Россия предельно четко обозначает свои «красные линии» и исходит из необходимости защищать собственные интересы и безопасность своих граждан. Он отметил, что Москва с уважением относится к решениям других государств, однако считает неприемлемыми политические шаги, способные нанести ущерб России. «Если Армения в нынешних договоренностях с Евросоюзом перейдет к позиции, которая будет нести угрозы для Российской Федерации, это повлечет адекватный симметричный ответ, в том числе и во взаимоотношениях на политическом уровне», — добавил он.
Эксперт назвал болезненным вопросом резкое изменение внешнеполитического курса Армении, указав на тесные исторические связи двух стран и присутствие российских и армянских граждан на территориях обоих государств. По его мнению, нынешняя политика армянского руководства «может привести к росту напряженности в регионе».