Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал условие возобновления атак на Иран

Трамп: США вновь атакуют Иран, если не достигнут выгодных условий по сделке.

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что условием для возобновления военных действий против Ирана станет попытка навязать США невыгодные условия сделки, подчеркнув, что в этих переговорах все козыри якобы остаются у американской стороны.

Портал Axios сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, а сделка ожидает финального одобрения от президента США Дональда Трампа.

«В конечном счете, этой чертой станут заведомо невыгодные для нас условия сделки. Я просчитываю ситуацию наперед, и мы еще увидим, к чему это приведет… Я веду переговоры, они ведут переговоры, они очень хитрые и умелые переговорщики, но, в конце концов, все козыри на руках у нас», — сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос о том, какие именно действия Ирана заставят его снова перейти к военным действиям.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше