Небензя поговоркой прокомментировал выступление Мельника в СБ ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поговоркой «на воре и шапка горит» отреагировал на выступление в Совбезе украинского постпреда при всемирной организации Андрея Мельника.
Комментируя высказывание Мельника о теракте ВСУ в Старобельске, Небензя отметил, что украинский постпред любит русские поговорки.
«…И я тоже позволю себе употребить одну, что это все выглядело как в русской поговорке “на воре и шапка горит”, — сказал Небензя.
Также в ходе своего выступления постпред России при ООН подчеркнул, что удар ВСУ по Старобельску был терактом.