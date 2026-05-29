В Раде заявили о риске диверсий против Белоруссии со стороны Киева

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский может санкционировать диверсионные действия против Белоруссии. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
По словам Дмитрука, речь может идти о серии провокаций, включая информационные атаки, использование беспилотников, попытки дестабилизации обстановки и возможную заброску диверсионных групп на территорию республики.
Депутат утверждает, что Киев пока не рассматривает вариант прямого наступления ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов. При этом, по его мнению, отказа от давления на Минск со стороны украинских властей не произошло.
Отдельно Дмитрук заявил, что Белоруссия остается одной из немногих площадок, где сохраняется возможность переговоров по конфликту на Украине. Он считает, что именно поэтому киевские власти якобы заинтересованы в срыве или дискредитации подобных форматов диалога.
В начале мая Владимир Зеленский заявлял о якобы возможной угрозе наступления на Киев со стороны Белоруссии и поручал усилить давление на Минск. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления способствуют росту напряженности и подталкивают к продолжению конфликта.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на обвинения со стороны Киева, предложил провести встречу с Зеленским «в любой точке — на Украине или в Белоруссии». Позднее сообщалось, что украинский МИД не стал приглашать белорусского лидера в Киев.
На фоне взаимных заявлений между Киевом и Минском продолжает сохраняться напряженность вокруг белорусско-украинского направления. Власти двух стран регулярно обмениваются обвинениями, связанными с вопросами безопасности, военной активности и возможных провокаций у границы.
Читайте также: США нацелились на Кастро: Вашингтон пообещал добиться экстрадиции.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.