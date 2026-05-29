МИД КНР: Китай посодействует Пакистану в урегулировании конфликта Ирана и США

«Пакистан играет активную посредническую роль в переговорах между США и Ираном, выступает в качестве надежного и компетентного посредника, — приводит сайт МИД КНР слова Ван И, который встретился в Нью-Йорке со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром. — Китай будет и впредь поддерживать мирные усилия Пакистана, сообща содействовать тому, чтобы каждая из сторон придерживалась диалога и переговоров, способствовать всеобщему прекращению огня, скорейшему восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке».