МИД КНР: Китай посодействует Пакистану в урегулировании конфликта Ирана и США

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Китайские власти окажут содействие посредническим усилиям Пакистана в урегулировании вооруженного конфликта между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Пакистан играет активную посредническую роль в переговорах между США и Ираном, выступает в качестве надежного и компетентного посредника, — приводит сайт МИД КНР слова Ван И, который встретился в Нью-Йорке со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром. — Китай будет и впредь поддерживать мирные усилия Пакистана, сообща содействовать тому, чтобы каждая из сторон придерживалась диалога и переговоров, способствовать всеобщему прекращению огня, скорейшему восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке».
Как уточняется, Исхак Дар поблагодарил Пекин за поддержку посреднических усилий Исламабада. Он отметил, что пакистано-китайская инициатива по восстановлению стабильности в Ближневосточном регионе получила широкую поддержку, и подтвердил, что Пакистан продолжит играть конструктивную роль в урегулировании конфликта между Ираном и США.
Дипломаты двух стран также обсудили взаимодействие на площадке ООН и двухсторонние отношения, в том числе недавний визит в КНР премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, который, по оценке Ван И, прошел успешно и позволил вывести китайско-пакистанское партнерство на новый уровень.
«Дружественное сотрудничество Китая с Пакистаном носит всесторонний, всепогодный и всеобъемлющий характер, — подчеркнул глава МИД КНР. — Мы готовы вместе с пакистанской стороной, руководствуясь важным консенсусом лидеров двух государств, поддерживать контакты на высоком уровне, углублять политическое доверие, расширять практическое сотрудничество, усиливать потенциал Пакистана в области самостоятельного развития, ускоренными темпами формировать более тесное китайско-пакистанское сообщество с единой судьбой в новую эпоху».